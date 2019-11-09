داعية اسلامي: تأمين العيش أولى من إعادة اليهود

طالب الداعية الإسلامي محمد علي الجزولي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح بتأمين العيش والحياة الكريمة للمسلمين في السودان بدلاً عن الدعوة والالتفات إلى قضايا اليهود وإعادتهم إلى البلاد.

وقال الجزولي بحسب آخر لحظة، إن هناك مئات الآلاف من طلاب الخلاوي يعانون من الجوع وسوء التغذية دون أن يكترث لهم أحد، مبينًا أن ذلك من صميم عمل وزارة الإرشاد والأوقاف.

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وأضاف وزير الإرشاد بدلاً من التركيز على إعادة اليهود للسودان، يجب عليه الاهتمام بتحسين رواتب المؤذنين التي لا تزيد عن 500 جنيه، فيهود السودان بالداخل والخارج لا يتعدون 1% ويعيشون في أفضل حال.

وسابقًا، أعلن مفرح عن توجيه الدعوة إلى اليهود السودانيين، الذين أجبروا على ترك بلادهم، للعودة إليها والمشاركة في إعمارها.

ودعا الجزولي مفرح إلى حماية الدين وحرماته، مستنكرًا اتجاه الحكومة من الدعوة إلى التوقيع على إتفاقية سيداو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)