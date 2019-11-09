(الثورية) تحذر من خرق اتفاق جوبا

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أكدت الجبهة الثورية إلتزامها بالدخول في المباحثات التي ستقام في العاصمة جوبا في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري حسب الإتفاق الذي وقع مع الوفد الحكومي مؤخراً. Advertisements مشددة على ضرورة الإلتزام بالإتفاق الموقع مع الحكومة الشهر الماضي خاصة خاصة فيما يتعلق بإشراكها ضمن الولاة المدنيين وعضوية المجلس التشريعي. وقال القيادي بالجبهة الثورية، محمد إبراهيم وفقاً لآخر لحظة، أن الجبهة متمسكة بإعلان جوبا، مبيناً ان خرق الاتفاق يعني الرجوع للمربع الأول. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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