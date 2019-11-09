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فصل تلاميذ من مدارس العبادي لخلافات مع أولياء أمورهم

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التاريخ: 09-نوفمبر-2019

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فصل تلاميذ من مدارس العبادي لخلافات مع أولياء أمورهم

فصل عميد عمادة المدارس بجامعة الخرطوم بشير آدم، ثلاث تلميذات من المدرسة وطفلاً بالروضة بعد أحداث طرده من المدرسة، على خلفية اقتحامه الفصول أثناء الامتحان وتوزيعه بياناً للتلميذات.

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وفصل العميد: تالا أحمد حسن بالصف الثاني تاجوج، وتاليا أحمد حسن بالصف الخامس تاجوج، وكذلك الطفل محمد حسن بالمستوى الأول بروضة العبادي، بجانب التلميذة ريل عادل عثمان بالصف الثامن صفية، وجاء قرار الفصل نتيجة لخلاف أولياء أمور المفصولين مع عميد العمادة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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