اجتماع واشنطن يفشل في حل خلافات سد النهضة

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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انفض اجتماع السودان ومصر وإثيوبيا بشأن خلافات سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة واشنطن، دون التوصل إلى اتفاق محدد في أعقاب الخلاف والحرب الإعلامية بين مصر وإثيوبيا مؤخراً.
واتفقت الأطراف في بيان مشترك للدول الثلاث وأمريكا والبنك الدولي، على عقد اجتماع آخر بواشنطن في 9 ديسمبر المقبل.
وجدّد الوزراء خلال البيان المشترك، التزامهم المشترك للوصول إلى اتفاقية شاملة وتعاونية ومرنة ومستدامة ومشتركة النفع لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي العظيم، ولتأسيس مسار واضح لتنفيذ هذا الالتزام باتساق مع إعلان المبادئ عام 2015.
وبحسب آحر لحظة، اتفق الوزراء كذلك على العمل لإكمال الاتفاقية بحلول الـ15 من يناير 2020، وعلى عقد اجتماعين في واشنطن يومي 9 ديسمبر و13 يناير 2020 لتقويم ودعم التقدم المحرز، وإن لم يتوصل إلى اتفاقية في 15 يناير 2020 فإن الوزراء متفقون على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ عام 2015.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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