أنصار الله تسقط “طائرة تجسس” قبالة نجران جنوب غربي السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسس قبالة نجران جنوب غربي السعودية.

وغرد المتحدث باسم القوات التابعة للجماعة العميد يحيى سريع على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لأنصار الله من إسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران، بعد قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية”.

وأضاف سريع في بيانه قائلا: “تم استهدافها بسلاح مناسب”. المادة السابقة إثيوبيا تدشن سدا جديدا على نهر النيل … بخلاف “سد النهضة”

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