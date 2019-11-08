الأمن المصري يحاول فك لغز محير لجريمة بشعة هزت البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بأن أهالي محافظة الجيزة، عثروا على جثة طالبة اختفت منذ عدة أيام مقتولة أمام الترعة، حيث كانت الطالبة تدرس في كلية الصيدلة بجامعة السويس.

الأمن المصري يحاول فك لغز جريمة بشعة هزت البلاد

وأشارت المصادر إلى أن الطالبة اختفت منذ يومين وهي من مدينة العريش، وطالبة بجامعة قناة السويس كلية الصيدلة.

وتم العثور على جثة الطالبة وبجوارها شنطة بها المتعلقات الشخصية، مما أدى للتعرف عليها بحسب نفس المصادر، وتبذل أجهزة الأمن جهودا مكثفة لفك طلاسم الجريمة التي كانت مثار جدل واسع حول أسبابها ودوافعها.

RT