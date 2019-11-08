ترقبوا.. إذاعة وقناة سياحية قريباً

التاريخ: 08-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تعتزم مجموعة محجوب أولاد التي يديرها رجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني إطلاق إذاعات في تخصصات مختلفة وقناة سياحية.. Advertisements المجموعة تملك قناة سودانية (24) وحصة مقدرة من قناة النيل الأزرق.. المجموعة كونت ذراعاً إعلامياً ضخماً أسند لمدير شركة زين السابق المهندس إبراهيم الحسن، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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