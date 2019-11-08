مصرع مواطن داخل بئر للذهب بمنطقة العشار

لقى مواطن مصرعه داخل بئر للتنقيب العشوائي عن الذهب، بمنطقة العشار ببورتسودان، عندما انهارت عليه صخرة جيرية أثناء عمله في التعدين، وقال مصدر أمس، إن المواطن كان يعمل في تفتيت صخرة حجرية وسقطت على رأسه، ما أدى إلى تهشيمه، وأن زميله قام بانتشال جثته من داخل البئر، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي دونت بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وتم إرسال الجثة إلى المستشفى لمعرفة أسباب الوفاة، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)