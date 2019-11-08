السطو على شركة أرياب وسرقة مادة تستخدم في صناعة الديناميت

تحقق السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر، في واقعة سرقة عدد (34) جوالاً من مادة (الانقانو) والتي تستخدم في صناعة الديناميت، والتي تم سرقتها من داخل شركة أرياب للتعدين عن الذهب.

وقال مصدر بأن المدير الإداري للشركة اكتشف اختفاء عدد (34) جوالاً من داخل ورشة هساي بأرياب، وقام بتدوين بلاغ بالرقم (20) بقسم شرطة وادي المعجم، مبيناً أن الشركة تخضع لرقابة أمنية مشددة.

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مشيراً إلى أن خطورة المادة التي تمت سرقتها، انها تستخدم في صناعة الديناميت، مضيفاً أن السلطات بالولاية باشرت تحرياتها لكشف غموض السرقة والقبض على المتهمين، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)