بيان حول محادثات واشنطن بخصوص سد النهضة

أصدرت مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بياناً مشتركاً بحصوص المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

وفيما يلي نص البيان بحسب (سونا):

التقى في 6 نوفمبر 2019م وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم مع وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي في واشنطن .

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وجدد الوزراء التزامهم المشترك للوصول إلى اتفاقية شاملة وتعاونية ومرنة ومستدامة ومشتركة النفع لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي العظيم، ولتأسيس مسار واضح لتنفيذ هذا الالتزام باتساق مع إعلان المبادئ عام 2015م

وأثبت الوزراء اتفاقهم على عقد أربعة اجتماعات فنية رسمية على مستوى وزراء المياه، واتفقوا على دعم البنك الدولي والولايات المتحدة لهذه الاجتماعات وعلى حضورهم فيها بصفة المراقب، واتفق الوزراء كذلك على العمل لإكمال الاتفاقية بحلول الخامس عشر من يناير 2020م، وعلى عقد اجتماعين في واشنطن يومي 9 ديسمبر 2019 م و13 يناير 2020م لتقويم ودعم التقدم المحرز، وإن لم يتوصل إلى اتفاقية في 15يناير 2020م فإن الوزراء متفقون على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ عام 2015م

كما جدد الوزراء تأكيدهم على أهمية مياه النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وللتعاون العابر للحدود وكذلك مصلحتهم المشتركة في الوصول إلى اتفاقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)