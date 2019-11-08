آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة الـ38 رافعين شعارات رافضة لانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر الآلاف من الجزائريين، اليوم الجمعة، في العاصمة ومدن أخرى، رافعين شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر الرئاسية، وداعين لإطلاق سراح “معتقلي الرأي”.

وذكرت صحيفة “الخبر” أنه على الرغم من سوء الطقس، إلا أن مسيرات حاشدة خرجت في العاصمة ومدن بجاية والبويرة وتيبازة والشلف والبليدة ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة.ورفع المتظاهرون في العاصمة صور النشطاء السياسيين المعتقلين كريم طابو، وسمير بلعربي وفضيل بومالة، كما طالبوا بالإفراج عن المعارض لخضر بورقعة الذي حول مؤخرا من سجنه إلى مستشفى مصطفى باشا للخضوع لعملية جراحية.وتأتي احتجاجات هذه الجمعة بعد يوم واحد من تنديد قائد الجيش، أحمد قايد صالح، بمن سماها “العصابة التي تحاول ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه من خلال استغلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية في المسيرات”.

RT