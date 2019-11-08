طعن ربة منزل ووفاتها بالأزهري

دون قسم شرطة الأزهري بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بطعن ربة منزل تبلغ من العمر حوالي السبعة وعشرين عام بسكين في أنحاء متفرقة من جسدها لتجري محاولات لإسعافها إلا أن روحها فاضت إلى بارئها، لتقوم الشرطة بتحويل الجثمان إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية ليتم تشييعها في موكب مهيب.

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ومن خلال الإجراءات التي قامت بها الشرطة بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن المتهم كان في حالة غير طبيعية ويتابع المتحري الإجراءات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قيام المتهم بإرتكاب هذه الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)