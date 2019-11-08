العثور على طفل مقتول وموثق اليدين والرجلين “بسلك كهربائي”

شهدت منطقة الكلاكلة جريمة بشعة ضحيتها طفل في العاشرة من عمره وذلك بعد أن تم العثور عليه قتيلاً على بعد أمتار من منزله مربوط اليدين والرجلين بسلك كهربائي ومخنوقاً. وكان الطفل قد خرج من منزله في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً متجهاً للدكان وتم العثور عليه بعد نصف ساعة.

Advertisements

وفور وصول البلاغ إلى شرطة الكلاكلة بحسب صحيفة الدار، اهتمت شرطة ولاية الخرطوم بأعلى مستوياتها بالجريمة غير المألوفة وتحرك إلى مسرح الحدث مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء زين العابدين ومدير دائرة مباحث الولاية العميد أمين سعيد ومدير شرطة محلية جبل أولياء العميد أباذر وشرطة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتمكن رجال الشرطة الخبراء من القبض على مشتبه به بعد العثور على سلك كهربائي مشابه للسلك الكهربائي الذي وثق به الطفل باليدين والرجلين وتم نقل الجثمان للمشرحة بأورنيك 8 بأمر تشريح حيث اتضح بأن الطفل تم قتله خنقاً وأخذت عينات إلى المعامل الجنائية وقد اتجهت الكلاب البوليسية نحو المشتبه به أكثر من ثلاثة مرات في طابور الشخصية ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات هذه الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)