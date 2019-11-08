التاريخ: 08-نوفمبر-2019
28 مشاهدة
أكد د. جمال إدريس رئيس الحزب الوحدوى الناصرى القيادى بـ”قوى الحرية والتغيير” الجاهزية والاستعداد لانطلاق جولة الحوار بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى.
وقال إدريس فى يرنامج (مؤتمر اذاعى) الذى بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، ان الوصول إلى سلام حقيقى ومستدام هدف ورغبة وتطلع جميع شركاء ثورة التغيير التى انطلقت منذ ديسمبر الماضى.
موضحاً ان مفوضية السلام هى أداة تنفيذية لمطلوبات السلام الذى سيتفق عليه وستضم المفوضية جميع شركاء الثورة دون استثناء منبهاً إلى انتهاء التعيين والتوظيف بالولاء وإنما بالكفاءة والجدارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الوحدوي الناصري يؤكد الجاهزية لجولة المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.