الحزب الوحدوي الناصري يؤكد الجاهزية لجولة المفاوضات

أكد د. جمال إدريس رئيس الحزب الوحدوى الناصرى القيادى بـ”قوى الحرية والتغيير” الجاهزية والاستعداد لانطلاق جولة الحوار بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى.

وقال إدريس فى يرنامج (مؤتمر اذاعى) الذى بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، ان الوصول إلى سلام حقيقى ومستدام هدف ورغبة وتطلع جميع شركاء ثورة التغيير التى انطلقت منذ ديسمبر الماضى.

Advertisements

موضحاً ان مفوضية السلام هى أداة تنفيذية لمطلوبات السلام الذى سيتفق عليه وستضم المفوضية جميع شركاء الثورة دون استثناء منبهاً إلى انتهاء التعيين والتوظيف بالولاء وإنما بالكفاءة والجدارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)