ابن يطلق الرصاص على والده بالخرطوم

أقدم ابن على تصرف غريب من نوعه وذلك بإطلاقه الرصاص من مسدس لتخطئ الرصاصة وتصيب زجاج عربة الابن لتنقذ العناية الإلهية الأب الذي قام بتدوين بلاغ في مواجهة ابنه بإطلاق الرصاص عليه.

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شرطة الدرجة الأولى قامت على إثرها بتدوين بلاغ وإلقاء القبض على الابن ومن خلال التحري اتضح بأن الابن كان في حالة غير طبيعية ويتابع المتحري إجراءات البلاغ لرفعه إلى جهات الاختصاص، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)