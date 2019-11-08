الحكم الاتحادي: موجهات لأعمال لجان الخدمات بالأحياء

أصدر وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي موجهات لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بما يحدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها الإداري وأسس وطرق اختيارها وإجراءاتها المالية باعتبار انها لجان تنظيمات شعبية بالأحياء والقري والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية، وذلك في اطار تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في تقديم الخدمات ووجه الوزير ولاة الولايات والجهات ذات الصلة بوضع هذه الموجهات موضع التنفيذ حتي يتسنى لها نشر الوعي للمواطنين للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تقديم الخدمات الاساسية والضرورية وبسط الامن والاستقرار.

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و أكد الوزير بأن هذه اللجان يتم تكوينها ما بين (10- 12 ) عضواً علي أن يتم الترشيح للعضوية بالتشاور مع “قوي الحرية والتغيير” وتوافق مواطني الأحياء ويتم اعتمادهم بواسطة المديرين التنفيذين للمحليات وأن يكون العضو كامل الأهلية ولا يفل عمره عن (18) سنة بشرط ألا يكون شارك في عضوية اللجان الشعبية السابقة ولا ينتمي الي النظام البائد وحسن السير والسلوك والأخذ معهم عضوية المرأة بنسبة 40% علي ان ينفذ جميع بنود الوثيقة الدستورية.

و أشار د. الضي إلى اختيار منسقي اللجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق والتشاور مع قوي الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية المعنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)