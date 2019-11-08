مصرع (13) شخصاً في هجوم مسلح بأبيي…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقي ما لا يقل عن (9) أشخاص مصرعهم، وجرح (4) في هجوم مسلح صباح أمس، بمناطق متفرقة في إدارية أبيي المُتنازَع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وقال محافظ مقاطعة رومامير مايوت كوين دي ميان حسب راديو (تمازج)، إن مسلحين قاموا بمهاجمة منطقة “نيودول” بالمقاطعة وأسفر الهجوم عن مقتل (7) أشخاص، بينهم نساء وأطفال وجرح اثنين آخرين.
من جانبه، أكد محافظ مقاطعة أمان أقوك، نيون دينق، وقوع هجوم مماثل على منطقة “دونقوك” صباح أمس، أسفر عن مقتل رجل وامرأة، وجرح امرأة أخرى تدعى نيانوت دوانق، مع طفلها الصغير، وأضاف بأنهم يحاولون نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد عضو برلمان منطقة أبيي عن دائرة “دونقوك” دينق جواج داو، مقتل السلطان نيون أروب سلطان منطقة “دونقوك” الذي يبلغ من العمر (72) عاماً، وامرأة تدعي أنقير مدوت.
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