عرمان: طرفي التفاوض اتفقا على عدم تعيين المجلس التشريعي لحين اتفاق السلام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان، أن طرفي التفاوض اتفقا على عدم تعيين المجلس التشريعي لحين اتفاق السلام، كما ورد في إعلان جوبا، وكشف أنه تم الاتفاق على أن يكون تعيين الولاة المدنيين مؤقتاً لحين اتفاق السلام.
وطبقًا لـ (باج نيوز) أمس، فإن الثورية وافقت على تعيين مؤقت للولاة، وألا يتم تعيين أي شخص يعمل على زيادة حدة الاستقطاب في مناطق الحرب، وأضافت “التعيين المؤقت للولاة لحين اتفاق السلام لا يلغي اتفاق جوبا”.
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