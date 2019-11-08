من أقوالي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] مقولة أولى…

] لا تحدثني عن الدين..

] دعني أراه في أفعالك..

] مقولة ثانية…

] قال منصور خالد إن غالب ساسة بلادنا انتهازيون… وبلا أخلاق..

] الآن أدركت كم كان مؤدباً..

] مقولة ثالثة…

] بقدر ما تحتشم المرأة… تزداد جمالاً..

] وبقدر ما تتعرى… تزداد ابتذالاً..

] مقولة رابعة…

] أعلمني من تصادق من الناس أقول لك من أنت..

] وأعلمني من يصادق رئيس بلدك من الرؤساء أقول لك من هو..

] مقولة خامسة…

] لا يغتر بتهافت الناس عليه – وهو ذو مال – إلا جاهل..

] ولا يغتر بهتاف الناس له – وهو ذو منصب – إلا أجهل..

] وما أوثق الصلة بين الهتاف والتهافت..

] مقولة سادسة…

] ليس قوياً من ينتهج منطق القوة..

] وإنما القوي من ينتهج قوة المنطق..

] مقولة سابعة…

] ثلاثة لا تصدقهم :

] من يُحدثك وهو يُكثر – بلا داعٍ – من الحلف والقسم..

] ومن يحدثك وهو يتجنب النظر إلى عينيك..

] ومن يحدثك وهو يستهل حديثه بمفردة حقيقةً، بالتنوين..

] مقولة ثامنة…

] من يفرح بمنصب سياسي فقد أضاع المنصب..

] ومن يستسهل قيم الدين – و الأخلاق – من أجل البقاء فيه فقد أضاع نفسه..

] وكم من بلادٍ ضاعت بسبب مثل هذا الفرح… والاستسهال..

] وكذلك….. أنظمة..

] مقولة تاسعة…

] تجنب المرأة التي لا تتجنب الرجال، حياءً..

] فالحياء ساتر أنثوي، إن انهار انكشفت عورات المرأة الخُلقية..

] مقولة عاشرة…

] الديمقراطية أفضل ما بلغته تجارب البشر السياسية..

] ويكفي دليلاً على ذلك أن الرئيس فيها لا يخشى غدراً… ولا ثورةً… ولا انقلاباً..

] ولا يخشى يوم الحساب ، الدنيوي..

] مقولة حادية عشرة…

] من يهنأ بالنوم هو من ضميره مستيقظ..

] وقد يهنأ بالنوم – أيضاً – من ضميره نائمٌ ، جداً..

] مقولة ثانية عشرة…

] الرجل يكون رقيقاً للغاية مع المرأة..

] متى ما كانت غير زوجته..

] مقولة ثالثة عشرة…

] نظلم الحمار حين نصفه بالغباء..

] فالغبي – حقاً – هو الإنسان الذي يصر على تكرار تجاربه الفاشلة..

] ثم لا يتعلم منها كالحمار..

] مقولة رابعة عشرة…

] تنتصر إسرائيل على حكام العرب سلماً… هذه الأيام..

] بعد أن كانت قد انتصرت عليهم حرباً..

] أما هم فلا يجيدون الانتصار سوى على عدوٍّ واحد..

] شعوبهم..

] مقولة خامسة عشرة…

] العسكري في العالم الثالث لا يصلح للسياسة..

] فهو قبل تولى السلطة عبر انقلاب عسكري – طبعاً – يطيع رؤساءه دونما تفكير..

] وبعد أن يتولاها يريد من الشعب أن يطيعه دونما تفكير..

] ويضحى من ألد أعدائه التفكير..

] مقولة سادسة عشرة…

] عبارة الرئيس السابق لا مكان لها من الإعراب السياسي بعالمنا الشمولي..

] فإما مخلوعٌ هو..

] وإما مات وهو على كرسي السلطة..

] وإما في السجن !!.