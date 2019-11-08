مثول اربعة صحفيين أمام النيابة العامة في شكوى قناة الملاعب….

الخليج 365:

مثل (4) صحفيين أمام التحري بقسم شرطة نيالا وسط بجنوب دارفور أمس، بموجب أمر تكليف صادر من النيابة في بلاغ مُدوّن من مكتب قناة “الملاعب” الرياضية بولاية جنوب دارفور.

وأدلى الصحفيون “حسين هارون دلدوم مراسل إذاعة دارفورFM 90.3 وصحيفتي الصدى والزعيم، وآدم حسين الجدي المدير الإداري لصحيفة الشارع السوداني، وصلاح أبكر (نيالا) مراسل صحيفتي قون وفجاج الإلكترونية، والمصور الحلو مسيس”، بأقوالهم أمام المتحري في البلاغ مساعد شرطة مهدي محمد عثمان في البلاغ (٧٦٦) تحت المادة (٤٧) إجراءات. وتقدم بالبلاغ يوسف البشير موسى إنابة عن قناة الملاعب، وقال إن المشكو ضدهم أشانوا سمعته بصفة شخصية كمدير للقناة بالولاية، وأشانوا سمعة القناة من خلال توجيههم عبر وسائط التواصل، انتقادات للقناة في أسلوب عمل مكتبها بنيالا وتعاملها مع الزملاء داخل إستاد نيالا الرياضي، سيما مباريات الدوري الممتاز الذي تمتلك حصرية النقل.

وأوضح الصحفيون الذين مثلوا للتحري، أنهم وجهوا انتقادات لكيفية تعامُل مكتب القناة بنيالا مع الإعلاميين، بجانب عدم استفادة جماهير الرياضة بنيالا من إمكانياتها لوجودها في القمر (عربسات) ولا يشاهدها مواطن الولاية.