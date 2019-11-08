تاور: النظام البائد تسبب في معاناة إنسان جنوب كردفان والسلام بات وشيكا…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
امتدح عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور، جهود تجار سوق ليبيا ودعمهم الكبير لأهل جنوب كردفان من أجل السلام. ووعد تاور خلال مخاطبته حفل تدشين مبادرة قوافل السلام والتنمية ومعالجة قضايا السلام المتجهة لجنوب كردفان بسوق ليبيا أمس، بمعالجة وحل كافة القضايا والإشكالات الخاصة بسوق ليبيا وأبوزيد، وأشار إلى أن النظام البائد تسبّب في معاناة أهل جنوب كردفان، وأكد أن الإصلاح قادم على كل مستويات الحكم، وأوضح أن التغيير لا يتم بسهولة حيث يحتاج لتضافر كل الجهود لإصلاح ما دمّره النظام السابق. وقال إن إنسان جنوب كردفان يحتاج مثل هذه المبادرات والوقوف معهم لأنهم تأثروا بالحرب، وأكد أن السلام بات وشيكاً.
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