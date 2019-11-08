مفوضية السلام: (2022) عام خلو السودان من النازحين

حددت مفوضية السلام العام 2022، موعداً لخلو البلاد من النازحين، عقب تنفيذ كافة متطلبات السلام، وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو لدى مخاطبته منبر شركاء السودان الدوليين أن مفوضية السلام ستعمل على تنفيذ كافة توصيات السلام مع حركات النزاع السودانية، وشدد بأن المفوضية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف سواء في الحكومة الانتقالية أو في الحركات المسلحة؟

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ورهن الدبيلو نجاح عملية بناء السلام بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، قائلاً إن التنمية هي أساس السلام، وهي التي تجنبنا من الانتكاس والعودة مرة أخرى إلى مربع الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)