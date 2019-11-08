التحالف الوطني: هيكلة الحرية والتغيير “إقصائية”

التاريخ: 08-نوفمبر-2019
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عبر التحالف الوطني السوداني عن رفضه لاتجاه “قوى الحرية والتغيير” لتسمية الولاة وأعضاء المجلس، قبل يوم 17 من الشهر الجاري، وقال التحالف في بيان إن ما اتفقت عليه بعض مكونات قوى الحرية والتيغير فيما يختص بتعيين الولاة والمجلس التشريعي يتقاطع مع تحقيق السلام واستحقاقاته وينتقص من المشاركة الواسعة للقوى السياسية والمجتمعية ومكونات الثورة في إدارة الفترة الانتقالية.
وفي سياق ذي صلة بحسب صحيفة آخر لحظة، وصف التحالف الهيكلة الجديدة لـ”قوى الحرية والتغيير” بأنها إقصائية، ولا تعبر عن ثورة ديسمبر ومكوناتها، ولا تستوعب إسهامات قطاعات واسعة في الثورة من الشباب والنساء والنازحين، علاوة على إغلاق الباب أمام مشاركة الكفاءات الوطنية المؤهلة في عملية البناء.
واتهم التحالف بعض مكونات نداء السودان بممارسات أسهمت في إضعاف دور قوى الحرية والتغيير في ملف السلام، وذلك بدءاً من إقصاء أهم مكونات نداء السودان من العملية السياسية بما في ذلك الجبهة الثورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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