التاريخ: 08-نوفمبر-2019
26 مشاهدة
اعلن الأستاذ وجدى صالح الناطق الرسمى لتنسيقية الحرية والتغيير عن الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لجولة الحوار القادمة مع وفد حركات الكفاح المسلح بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان الشقيقة.
وأكد وجدى فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، على التوافق الذى تبدى من جميع شركاء ثورة ديسمبرالمجيدة وتوفر الثقة للوصول الى اتفاق سلام ستطبق بنوده على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية واشراك جميع القوى السياسية التى اهتمت بانتصار الثورة مشيراً إلى مكونات الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح.
واوضح وجدى ان من مهام الحكومة الانتقالية التى تولت منذ الثامن من سبتمبر الماضى اعادة هيكلة الخدمة المدنية التى تم تطهيرها من رموز النظام البائد، مشدداً على انه ليس من الطبيعى أن ينفذ رموز النظام السابق أهداف الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وجدي: اتفاق السلام سيطبق على كافة المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.