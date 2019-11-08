وجدي: اتفاق السلام سيطبق على كافة المستويات

اعلن الأستاذ وجدى صالح الناطق الرسمى لتنسيقية الحرية والتغيير عن الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لجولة الحوار القادمة مع وفد حركات الكفاح المسلح بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان الشقيقة.

وأكد وجدى فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، على التوافق الذى تبدى من جميع شركاء ثورة ديسمبرالمجيدة وتوفر الثقة للوصول الى اتفاق سلام ستطبق بنوده على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية واشراك جميع القوى السياسية التى اهتمت بانتصار الثورة مشيراً إلى مكونات الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح.

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واوضح وجدى ان من مهام الحكومة الانتقالية التى تولت منذ الثامن من سبتمبر الماضى اعادة هيكلة الخدمة المدنية التى تم تطهيرها من رموز النظام البائد، مشدداً على انه ليس من الطبيعى أن ينفذ رموز النظام السابق أهداف الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)