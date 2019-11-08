التاريخ: 08-نوفمبر-2019
3 مشاهدة
اشادت حركة العدل والمساواة بدولة تشاد الشقيقة ورئيسها إدريس دبى لموقفها وأدوارها الداعمة للسودان واستقراره.
وقال القيادى بالحركة سيد شريف فى برنامج (مؤتمر اذاعى) الذى بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، ان دولة تشاد تربطها بالسودان علاقات تاريخية وازلية وأسرية ظلت تقف مع الشعب السودانى على الدوام، مشيرا الى المواقف والادوار التوسطية التى قامت بها فى الفترة القريبة الماضية .
واكد شريف ان الاتفاق السياسى الذى تم بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان يؤكد تماما رغبة الحركة فى السلام مضيفاً بأن حضور وفد مقدمة الحركة للخرطوم يعبر عن الاستعداد النفسى التام للجولة القادمة فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى بجوبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حركة العدل والمساواة تشيد بمواقف تشاد الداعمة للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.