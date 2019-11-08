مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم السبت بـ(سونا)

التاريخ: 08-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة يعقد بروفيسور محمد الامين التوم وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً بوكالة السودان للأنباء غد السبت التاسع من نوفمبر الجاري الساعة الثالثة ظهراً. Advertisements ويتناول الوزير في المؤتمر الصحفي بحسب (سونا)، واقع ومستقبل التعليم العام في السودان. والدعوة موجهة لأجهزة الإعلام والصحافة المحلية والعالمية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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