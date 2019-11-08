السودان يشارك في الاجتماع (31) لأطراف بروتوكول مونتريال

يشارك السودان في الإجتماع الحادي والثلاثين لأطراف بروتوكول مونتريال المنعقد حالياً بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 4-8 من نوفمبر الجاري بوفد رفيع برعاية سفير السودان بروما عبد الوهاب محمد حجازي.

و ضم الوفد بحسب (سونا)، الأستاذه نجاة محمد محمود آدم وم، خالد محي الدين كممثلين لمكتب الأوزون بوزارة الصناعة والتجارة التابع للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية وقد ظلت مشاركة الوفد فاعلة وحضورا في كل فعاليات الاجتماع وقدم مساهماته في القضايا العالمية والاقليمية كما اسهم وشارك في اجتماعات المجموعة الافريقية التي ينتمي اليها السودان.

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وقدم الوفد تجربة نجاح الثورة السودانية السلمية الشعبية كنموذج لشعوب العالم التي طوت صفحة ظلام و نظام بائد ظل جاسما في السلطة ثلاثين عاما وقدم مثالا في التضحية والاستشهاد لارادة وعزيمة شعب واشار الوفد في مداخلاته الي دعم الحكومة الانتقالية الدائم لكل الموضوعات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والتي من شأنها ان تعزز كل الانشطة المنضوية تحت الوية تلك الاطروحات

ومن المقرر ان يختتم المؤتمر فعالياته بجلسة ختامية اليوم ويصدر مخرجاته الداعمة لقضايا البيئة والسلامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)