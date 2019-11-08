شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثر على جثة مواطن نهار أمس باستوب شارع البلدية بالخرطوم . وفور علمها بالواقعة أسرعت شرطة النجدة ، ومن ثم حضرت شرطة الشمالي وتم تحريز المكان ، وإتخذت الإجراءات القانونية وذلك لمعرفة أسباب الوفاة .

وتم فتح البلاغ تحت المادة 51 ، ولاحظ ان المواطن المرحوم يبلغ من العمر مابين 65_ 70 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة سبعيني ملقاة بالشارع العام بالخرطوم….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.