منجد (المغلوب).. على طريقة (شقلوب)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# اشرنا من قبل الى خطورة الاخطاء المتكررة التي يقع فيها نجوم المريخ دون ان تتم مساءلتهم او معاقبتهم بالصورة التي تحفظ للكيات حقه، وتنهي في ذات الوقت اي تجاوزات حدثت او ستحدث في قادم الايام من جانب اي لاعب تحدثه نفسه او تشجعه تجاوزات زميل له لارتكاب نفس الجرم..

# لقد ظل جل مجتمع المريخ يتعامل بكل الاهمال مع الجزئية المتعلقة بهيبة النادي.. خاصة امام اللاعبين الذين بعتقد الواحد منهم انه وصل الى مرحلة تجعله يشعر وكانه اكبر من الكيان، فيزداد تسلطا، وتتعدد سقطاته وهفواته التي تسئ اليه والى ناديه.. كل ذلك بفعل سياسة التعصب التي تظل على الدوام هي الفاصل او لنقل (الترس المتين) الذي يمنعنا من التقدم الى الامام..

# امامنا ما حدث من تفلتات وسقطات واعتداءات كان بطلها الابرز بكري المدينة (شقلوب) سواء تجاه الحكام او الاداريين بل وامتد الامر وشمل العديد من الزملاء وانتهى بما حدث في مباراة المريخ وحي الوادي، وبعدها مباراة الكارثة امام هلال التبلدي في دوري النخبة بالموسم المنصرم والاعتداء على الحكم بصورة مهينة حملت معها الاساءات للاعب والنادي..

# وعلى الرغم من التجاوزات الكبيرة التي وقع فبها بكري (شقلوب) سواء مع الحكم او لجنة المنتخبات الوطنية الا انه لم يجد ولا كلمة عتاب او لوم من جانب الاعلام الاحمر او مجلس الادارة.. بل على العكس طفق جل المتابعين للدفاع عن اللاعب وشن هجوم منتظم على اتحاد الكرة في عمل كورالي غريب اصابنا بالدهشة وكاد ان يحول وجوهنا الى علامات استفهام..!!

# دافع جل الاعلام الاحمر على الكواي رغم تجاوزاته، وصدر الى المتابعين احساسا بان (الخطا) الذي يتعارف عليه الجميع بانه (صاااح) ويستحق ان يسانده اي مريخي صميم مع العلم

ان العاقل يجب ان يتعامل مع قصة تجاوز (شقلوب) على انها خطا يستوجب العقاب الفوري السريع دون النظر لوضعية اللاعب او شهرته او نجوميته..

# غنى جل الاعلام الاحمر وعزف واجاد على وتر العاطفة مدافعا على الخطا ليساهم بصورة غير مباشرة في تشجيع بقية اللاعببن على اتباع نهج (شقلوب).. وحتى بعد صدور العقوبة انبرى افراد (كورال التعصب) للدفاع عن اللاعب واتهام اتحاد الكرة بالتامر على الكيان الاحمر وتعمد الحاق الضرر به.. وكان المريخ هو (شقلوب) وشقلوب هو (المريخ).. ويا لها من مفارقة..!!

# وقبل ان تجف عبارات الاتهام البائسة التي وجهها فريق الدفاع عن الكواي الى قادة اتحاد الكرة (الهلالاب) اذا بالحارس منجد النيل يسير في نفس سكة شقلوب، ويعتدي لفظيا على حكم مباراة الاحمر والوادي، وينال البطاقة الحمراء.. ويتم تحويله الى لجنة الانضباط التي قررت ايقافه لاربع مباريات.. وعلى الرغم من ان ما حدث لمنجد ما هو الا نتيجة طبيعية للتعامل السلبي من جانب اعلام وادارة المريخ مع تجاوزات (شقلوب) الا اننا سنكون على موعد مع نفس السيناريو بمشاركة ابطال اخرين..!!

# تخريمة اولى: التجاوزات التي حدثت من بكري شقلوب ومنجد النيل كاتت تستوجب صدور قرارات وعقوبات رادعة من جانب مجلس المريخ الشرعي عنوانها وهدفها الاول فرض هيبة الكيان وتثبيت حقيقة انه اكبر من اي لاعب مهما بلغ اسمه او نجوميته او شهرته.. لكن ولانه مريخ اخر الزمان وجدنا ان كل الامور والثوابت (اتشقلبت)..!!

# تخريمة ثانية: منجد النيل لا ولن يكون اللاعب الاخير الذي يقع في فخ التجاوزات لان المعطيات الطبيعية تشير وتؤكد اننا على موعد مع اخفاقات مماثلة من ذات النوع لكن بابطال اخرين.. فقط نذكر ان لجنة الانضباط باتحاد الكرة ستظل موجودة ولن تتاخر عن ردع كل من يسقط في الخطا او يتجاوز حدوده..!!

# تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد

وبنكرر: مرت الايام.. كالخيال احلام.. ولا زلنا في انتظار شكوى (لوزان) التي اوهم البعض عشاق الكيان الاحمر بانها (مربوحة) وتفننوا في بيع الوهم وتوزيعه على المتابعين مع العلم ان الامر صار مثل السراب.. يحسبه عشاق ترويج الاشاعات ماء..!!

# حاجة اخيرة: من يا ترى من اللاعبين الكبار اوي اوي سيكون بطل مسلسل الطرد والايقاف الجديد في المريخ..؟!