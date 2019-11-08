الهلال يستعيد مدافعه قبل انطلاقة مرحلة مجموعات أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال جاهزية لاعبه عمار الدمازين للمشاركة مع الفريق في مرحلة دور المجموعات بأبطال أفريقيا بعد توقّفٍ دام طويلاً على خلفية تعرّضه لإصابة.

وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم”الجمعة” إنّ عمار الدمازين أخضع لبرنامج تأهيل بدني بمفرده في صالة تحت إشراف الطبيب مهند إبراهيم، وأكمل التعافى تمامًا بعد ستة أسابيع من التمارين المتواصلة.

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وأضاف النادي أنّ اللاعب سيكون ضمن خيارات الفريق لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسيبدأ الهلال مشواره في دور مجموعات أبطال أفريقيا بملاقاة بلاتينيوم الزيمباوي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.