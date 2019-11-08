السيستاني يوجه رسالة عاجلة إلى الأمن العراقي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حث علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، اليوم الجمعة، قوات الأمن على عدم استخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات المناهضة للحكومة.
وتأتي دعوة السيستاني في الوقت الذي تواجه فيه السلطات العراقية أكبر أزمة في البلاد منذ سنوات، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.
وحث السيستاني الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، فيما يتحدث السيستاني في الشأن السياسي في أوقات الأزمات وكلماته مؤثرة في الرأي العام بالعراق ذي الأغلبية الشيعية.
وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء:
المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف، ولا سيما العنف المفرط في التعامل مع المحتجين السلميين فإنه لا مسوغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة.
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