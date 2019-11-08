الجيش الإيراني يسقط “طائرة مسيرة” اخترقت أجواء البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء “ماهشر” جنوب غربي البلاد.

طهران – سبوتنيك. وأفاد بيان صدر عن القوات المسلحة الإيرانية بأن: “هذه الخطوة، جاءت ردا حاسما على انتهاك طائرة أجنبية مسيرة لأجواء بلادنا”.

ونقلت وكالة “فارس” عن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد أمیر صباحي فرد قوله: “أسقطنا طائرة مسيرة لدولة أجنبية، اخترقت المجال الجوي الإيراني جنوب غربي البلاد، باستخدام منظومة دفاع جوي محلية “.

وأضاف العميد: “الطائرة المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المراكز الحساسة في البلاد”.

وذكر قائد قوات الدفاع الجوي: “وجهنا تحذيرات عديدة للمعتدين بأن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، على استعداد تام وحاسم، للرد على أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد”.