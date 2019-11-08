الجيش الإيراني يسقط “طائرة مسيرة” اخترقت أجواء البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء “ماهشر” جنوب غربي البلاد.
طهران – سبوتنيك. وأفاد بيان صدر عن القوات المسلحة الإيرانية بأن: “هذه الخطوة، جاءت ردا حاسما على انتهاك طائرة أجنبية مسيرة لأجواء بلادنا”.
ونقلت وكالة “فارس” عن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد أمیر صباحي فرد قوله: “أسقطنا طائرة مسيرة لدولة أجنبية، اخترقت المجال الجوي الإيراني جنوب غربي البلاد، باستخدام منظومة دفاع جوي محلية “.
وأضاف العميد: “الطائرة المسيرة أسقطت قبل وصولها إلى المراكز الحساسة في البلاد”.
وذكر قائد قوات الدفاع الجوي: “وجهنا تحذيرات عديدة للمعتدين بأن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، على استعداد تام وحاسم، للرد على أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد”.
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