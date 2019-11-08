“البرهان” ينقذ (5) شباب من حكم الإعدام

تدخل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اللحظات الأخيرة قبيل تنفيذ حكم الإعدام على خمسة من الشباب بمحلية شندي بولاية نهر النيل، وتوسط لدى أهل القتيل الذين قبلوا وساطته بالعفو عن المدانين.

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وتعود التفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن خمسة من الشباب أدينوا بقتل شاب إثر خلاف، ووافقت أسرة القتيل على وساطة البرهان، واشترطت نفي الشباب خارج الولاية، في الوقت الذي فشلت فيه كل الوساطات من عدة أطراف لدفع أسرة التقيل للتنازل عن دم ابنهم، ومن المتوقع أن يزور البرهان مدينة شندي غداً السبت لحضور حفل الصلح بين الأطراف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)