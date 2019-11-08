الأمة القومي: ليس لدينا مطامع في الحكم

التاريخ: 08-نوفمبر-2019
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طالب حزب الأمة القومي بضرورة إشراكه في عملية التفاوض المقبلة بين الحركات والمجلس السيادي، مبيناً أن الحزب ليس لديه أي مطامع في السلطة والثروة.
وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحزب قام في السابق بالتحالف مع الحركات من أجل السلام ونزع إعلان نبذ الحروبات، مشدداً على أهمية أن يدرك الجميع وجود جهات لديها الدور الأساسي في عملية السلام، وأن تجاوزها لن يحقق أي سلام بالبلاد، مؤكداً دعم الحزب لمجهودات السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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