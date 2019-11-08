إعفاء مديري التعليم الثانوي بمحليات الخرطوم

التاريخ: 08-نوفمبر-2019
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أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم قراراً بإعفاء مديري إدارات التعليم الثانوي بمحليات الولاية السبع، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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