اجتماع بالقصر يناقش معالجة قرار إيقاف صادرات الماشية

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي، اللواء الركن إبراهيم جابر حرص الحكومة الانتقالية على دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يمكنه من القيام بدوره المطلوب في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وعقد جابر اجتماعاً أمس بالقصر الجمهوري مع وفد غرفة عمليات تطوير صاردات الماشية، ووقف على أداء اللجنة والجهود التي تبذلها لدرء آثار قرار إيقاف صادرات الماشية وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

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وأوضح رئيس الغرفة د. خالد المقبول في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الغرفة تم تشكيلها إثر قرار إيقاف صادرات المواشي، وقامت بتشكيل لجنة طوارئ من كبار المنتجين والمصدرين بهدف حصر الأضرار الناجمة عن القرار وجبر الضرر للمتأثرين، وقال إن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة سيصدر مذكرة قانونية في هذا الشأن.

وأكد خالد التزام الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حتى يستعيد مكانته الاقتصادية فيما يلي الأمن الغذائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)