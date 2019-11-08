السيادي: محاكمة رموز النظام بالخرطوم قبل (الجنائية)

قال عضو مجلس السيادة صديق تاور بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، من خلال الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وحمل ناور خلال مخاطبته تجار سوق ليبيا بأم درمان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، النظام البائد مسؤولية الخراب والمعاناة التي تعيشها البلاد، وسخر تاور بأن من تسببوا في ذلك الخراب ويتحدثون بأن الحياة المعيشية في غاية الصعوبة، مشيرين للأزمات التي تواجه البلاد وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

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وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية وجدت حالاً وصفه تاور بالمائل، لكنها خلال ثلاثة أشهر استطاعت أن تحل الكثير من المعوقات، مشيراً للإذلال الذي وجده الشعب من النظام السابق، منوهاً إلى أنهم نبت شيطاني وسط الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)