النائب العام: اتجاه لمُراجعة تقارير المراجع العام

كشفت النيابة العامة عن اتجاه لمراجعة تقارير المراجع العام بشأن الاعتداءات على المال العام التي يجري التحقيق بشأنها حالياً.

وقال النائب العام تاج السر علي الحبر إن هناك خطوات جادة لمراجعة التشريعات التي لا تتفق مع إتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان حتى يكون هناك التزام بالمعاهدات الدولية.

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وأعلن الحبر خلال لقائه وفد البنك الدولى بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عن لجنة بوزارة المالية تعمل على تعديل كافة اللوائح المتعلقة بالقوانين المالية تشمل “الضرائب والجمارك وإجراءات التسويات التي تتم بشأنها”، وقال إن نقاشاً مكثفاً سيجري خلال الفترة القادمة بشأن قانون مفوضية الفساد حتى يحسم الجدل حول منع ومكافحة الفساد.

وأبلغ الحبر البنك الدولي أن هناك حوجة ملحة للدعم الفني وبناء القدرات لأعضاء النيابة وبقية الجهات ذات الصلة في مجال تحريات مكافحة الفساد وغسل الأموال والمواضيع الأخري ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)