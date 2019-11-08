التاريخ: 08-نوفمبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة أدت زيادة مجموعة الأغذية والمشروبات إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى (57.70%) في شهر أكتوبر، وبلغت (17.4%) مقارنة بسبتمبر. ووفقاً لنشرة الجهاز المركزي للإحصاء، كان النصيب الأكبر لارتفاع نسبة التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، إذ بلغت مساهمتها (61.01%)، وعزت الإخبارية للإحصاء أسباب الزيادة في المجموعة لارتفاع أسعار الزيوت والألبان والخضروات، إضافة لارتفاع المواصلات. Advertisements وسجل التضخم في المناطق الحضرية (56.15%)، بينما كان (51.41%) الشهر الماضي حسب صحيفة الصيحة، وفي المناطق الريفية سجل التضخم في أكتوبر (58.73%) مقارنة بـ(54.98%). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر إلى (57.70%) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.