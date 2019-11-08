وفد من الجبهة الثورية يصل الخرطوم غداً

يصل عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية الأمين داؤود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الخرطوم غداً السبت على رأس وفد لدفع عملية السلام من الداخل.

وقال أمين أمانة التخطيط الاستراتيجي بالجبهة خالد إدريس سعيد في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الوفد يصل البلاد في إطار توجه الجبهة لتنزيل بشريات اتفاق جوبا، والتأكيد على جديتها في تحقيق السلام العادل لجميع مكونات الشعب الوسداني.

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وأعلن أن الوفد سيعقد لقاءات تشمل المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير وقادة الأحزاب السياسية بالسودان، بجانب لقاءات جماهيرية مع قطاعات الشعب السوداني في إطار التنوير بمخرجات إعلان جوبا ومترتباته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)