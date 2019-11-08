حمدوك يُشكل لجنة تحقيق في وفاة الشرطي نزار النعيم

التاريخ: 08-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة شكل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، وعهد إليها بالتحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة. Advertisements وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيلة وزارة العدل والدكتورة سارة عبد العظيم وكيلة وزارة الصحة. وقد باشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري اتبعته زيارة لمنزل أسرة “الشرطي نزار” لتقديم واجب العزاء والالتقاء بالأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة، وستواصل اللجنة عملها حتى ترفع تقريرها لرئيس الوزراء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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