“الثورية” توافق على تعيين الولاة بصورة مؤقتة

أكد الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان، أن طرفي التفاوض اتفقا على عدم تعيين المجلس التشريعي لحين اتفاق السلام، كما ورد في إعلان جوبا، وكشف أنه تم الاتفاق على أن يكون تعيين الولاة المدنيين مؤقتاً لحين اتفاق السلام.

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وطبقاً لمصادر أمس، فإن الثورية وافقت على تعيين مؤقت للولاة، وألا يتم تعيين أي شخص يعمل على زيادة حدة الاستقطاب في مناطق الحرب، وأضافت “التعيين المؤقت للولاة لحين اتفاق السلام لا يلغي اتفاق جوبا”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)