التاريخ: 08-نوفمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس مجلس الامتحانات تماضر الطريفي إن رسوم الطلاب الأجانب لإمتحانات الشهاده الثانوية تبلغ (215) دولاراً، منها 200 دولار رسوم إمتحان و15 دولار رسوم إستخراج الشهادة. Advertisements وأوضحت تماضر بحسب صحيفة الصيحة، إن هذه الرسوم تحصل عن طريق إداره الإمتحانات بالوزاره بحضور الطالب شخصياً أو والده بالأوراق الثبوتية. وقالت ان ما ورد في وسائل الإعلام حول رسوم الأجانب غير صحيح، وأكدت إنها تبلغ (215) دولار يتم تحصيلها بالوزاره مباشرة، وأضافت ان رسوم الطلاب السودانيين بها إضافات تخص الولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية: رسوم امتحانات الطلاب الأجانب (215) دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.