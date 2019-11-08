مقتل وإصابة (13) شخصاً في هجوم بـ”أبيي”

لقي ما لا يقل عن (9) أشخاص مصرعهم، وجرح (4) أخرين في هجوم مسلح صباح أمس، بمناطق متفرقة في ادارية أبيي المتنازع عليه بين السودان و جنوب السودان.

و قال محافظ مقاطعة رومامير مايوت كوين دي ميان في تصريح لمصادر، إن مسلحين قاموا بمهاجمة منطقة “نيودول” بالمقاطعة وأسفر الهجوم عن مقتل (7) أشخاص، بينهم نساء، وأطفال وجرح اثنين آخرين.

من جانبه أكد نيون دينق، محافظ مقاطعة أمان أقوك، وقوع هجوم مماثل على منطقة “دونقوك” صباح أمس، وأسفر عن مقتل رجل وامرأة، و جرح امرأة أخرى تدعى نيانوت دوانق، مع طفلها الصغير، وأضاف المحافظ أنهم يحاولون نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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و أكد عضو برلمان منطقة أبيي عن دائرة “دونقوك”، دينق جواج داو، مقتل السلطان نيون اروب، سلطان منطقة “دونقوك” الذي يبلغ من العمر (72) عاماً، وامرأة تدعي أنقير مدوت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)