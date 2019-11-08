افادات صادمة وجريئة للدكتور حسن مكي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى حديثه لموقع عربى ٢١ قال المفكر الإسلامي والأكاديمي السوداني البروفيسور حسن مكي، إن مشروع الإسلام السياسي في السودان “انتحر ذاتيا”

= هذه الكلمة بحد ذاتها تعتبر اقرارا بفشل المشروع وقد يعتبرها البعض هدية على طبق من ذهب لمعارضى العمل الاسلامى السياسى تمكنهم من الجهر بمعارضتهم لاى توجه اسلامى حتى لو تبناه مختلفون مع الانقاذ بنسخها المختلفة خاصة ونحن نعلم ان كثيرين ممن يتبنون العمل الاسلامى ويطرحون رؤيتهم وفقا للقاعدة الكلية القائلة ان الاسلام هو الحل انما يعترضون على ممارسات الانقاذ ولا يعتبرونها تمثيلا حقيفيا وحصريا للاسلام حتى يذهب الدكتور حسن مكى الى القول بان مشروع الاسلام السياسى انتحر ذاتيا وكان الاجدر به ان يقول ان مشروع الحركة الاسلامية او اطروحة حزب المؤتمر الوطنى قد انتحر ذاتيا .

وقال الدكتور حسن مكى :

ان الموجة الإسلامية قادمة في العالم “لأن العالم يتهيأ للتغيير” وليس بالضرورة أن تعبر عنه واجهة حركة الإخوان المسلمين، لأن “الإسلام يبحث عن نفسه” دون بوتقة محددة.

= والدكتور هنا كأنما يرد على نفسه اذ ان قوله اولا بان مشروع الاسلام السياسى فى السودان قد انتحر ذاتيا يكون ليس ذا قيمة عندما يؤكد ان العالم يشهد تغييرا لصالح الاسلام واتجاها اليه وليس بالضرورة ان تعبر عنه واجهة حركة الاخوان المسلمين وهذا عين ماقلناه فى التعليق السابق .

الدكتور اوضح ان زعيم الحركة الراحل الدكتور

الترابي أبعد المفكرين وأصحاب القدرات في التنوير لأنه كان يريد الطاعة العمياء، وأصبح “أمير مؤمنين والبقية مؤمنون”، وأنه يتحمل مسؤولية إسقاط المشروع الإسلامي لأنه من رواده في السلطة خلال الفترة من 1990م وحتى العام 1997م وهي الفترة التي شهدت أسوأ أوضاع للحريات، “ولم يستطع أن يقود ثورة ثقافية وسط الشباب كما فعل في المصالحة الوطنية مع الرئيس الراحل جعفر ٠ميري 1977م، حينما قاد الترابي ثورة المرأة وأصبحت المرأة السودانية كبيرة حراس الحركة الإسلامية”، ولكن منذ وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة بقيادة الترابي 1990 ـ 1997م أصبحت البندقية والأمن هي حارسة المشروع، ولذلك برز آلاف المقاتلين ولكن لم يبرز عشرات المتنورين في المشروع لذلك تآكلت مقومات النمو العقلي والفكري وأسس التقدم في المشروع الإسلامي.

= ومن المؤكد ان كثيرين يخالفون الدكتور حسن مكى فى كلامه هذا وبالذات عن الدكتور الترابى ولكننا نرى انها اطروحة جديرة بالدراسة والتعليق عليها ونتمنى ان يضطلع شباب المؤتمر الشعبى بهذا الدور ويثروا الساحة العلمية ويدعموا البحث العلمى .