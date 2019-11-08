عرض لاهم ماورد في كلام وزير المالية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى مؤتمره الصحفى بعد عودته من جولة غربية طويلة تركزت فى مجملها على اللقاءات الخاصة بالصناديق والمؤسسات والمراكز المالية الدولية حاول وزير المالية والاقتصاد الدكتور ابراهيم البدوى الاشارة الى اهم ملامح موازنة ٢٠٢٠ وما يمكن ان تقوم عليه مركزا على نشاطه فى امريكا والنتائج التى خرجت بها الزيارة والبشريات التى حملتها.

قال دكتور ابراهيم ان موازنة ٢٠٢٠ سوف تستند الى اهداف التنمية المستدامة موضحا انها قد تكون اول ميزانية فى تاريخ السودان تركز على القطاع الاجتماعى من التعليم والصحة بالاضافة الى برنامج واسع من الحماية الاجتماعية اضافة الى زيادة احتياطى بنك السودان فى اطار النحضير لإصلاح سعر الصرف.

الوزير اشار فى كلمته الى ان جزءا كبيرا من الموازنة سوف يخصص للتنمية وسوف نستفيد من تمويل الصناديق العربية لمعظم هذه المشاريع التنموية فالصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى مثلا سيخصص قروض ميسرة للقيمة المضافة فى القطاع الزراعى وكذا الحال بالنسبة للصناديق العربية الاخرى ، وهناك اتفاق فى حالة تمكننا من دفع متاخرات هذه الصناديق فى ان يقام مؤتمر استثمارى للصناديق العربية فى السودان خلال الفترة القادمة .

السيد الوزير كشف ان البيان الختامى لمجموعة اصدقاء السودان افاد بتثمين جهود السلام ودعمها والعمل على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب .

واوضح السيد الوزير ان هناك زيارة مرتقبة للسيد رئيس الوزراء لامريكا وسوف تنظم له لقاءات مع رؤساء اللجان فى الكونغرس ويناقش معهم موضوع رفع اسم السودان من لائحة رعاة الارهاب الامريكية كما سيجتمع مع ممثلين للحكومة الامريكية وايضا مع رئيس البنك الدولى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى .

السيد الوزير قال ان الخرطوم ستستضيف اللقاء القادم لمجموعة اصدقاء السودان فى الاسبوع الاول من ديسمبر ويعقب ذلك عقد مؤتمر المانحين فى ٢٠٢٠ .

وفى جانب من حديثه تطرق الوزير الى عقده اجتماعات مع اربع جهات مختصة حول استرداد الأموال السودانية المنهوبة واعدا بتواصل الجهود وتكثيف اللقاءات مع من الجهات ذات الصلة حتى يتم تحقيق انجاز فى هذا الملف الهام الذى ينتظر فيه السودانيون نتائج سريعة ويريدون ان تكون كل الامور واضحة .

ولم يختم الوزير كلامه دون ان يتطرق للضائقة المعيشية قائلا ان معالجتها تظل من اهم اولويات الحكومة – بحسب كلامه – وقال انهم يتطلعون الى دعم اصدقاء السودان فى هذا المجال لكنه استدرك بالقول ان تعافى اقتصاد السودان وعبوره الى افاق التنمية الشاملة وتخصيص الموارد الكافية للقطاع الاجتماعى يتمثل فى جزء منه فى الانتقال لدعم المواطن على اساس الدخل الاساسى الشامل الذى سوف يمثل عقد اجتماعى سودانى يرقى لعظمة هذه الثورة وشعارها الذى صار ايقونة (حرية سلام وعدالة) وهذه الاهداف تتطلب اعفاء الديون واعادة تاهيل البلاد كعضو فاعل فى مجتمع التنمية الدولى اسوة بالدول الافريقية الصاعدة حولنا من حيث تقديم المنح والقروض الميسرة بالاضافة الى الاستثمارات الخاصة لمصلحة القطاع الخاص السودانى وعليه فان الكرة الان فى ملعبنا – بحسب كلام السيد الوزير – وعلينا ان ندير حوارات وطنية جادة وصادقة للوصول الى توافق تسنده الاغلبية صاحبة المصلحة من الشعب السودانى حتى نتمكن من التفاوض مع المجتمع الدولى برؤية واضحة وثابتة مسنودة شعبيا.