السعودية .. فسق وفجور ومعصية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر هاشتاق رقص منقبة وقبلات علنية بموسم الرياض انتفض السعوديون على منصات التواصل الاجتماعى فى وجه من اعتبروهم رعاة للعهر من تركى ال الشيخ الى سيده محمد بن سلمان قائلين كفى فسقا وفجورا ومجاهرة بالمعاصى .

ناشطون اعتبروا ان السماح لفتاة منقبة بالرقص الفاضح فى وسط المسرح فى ملهى ليلى بين الشباب من الجنسين بالرياض وهم يتصايحون بعبارات غير مهذبة تخدش الذوق والحياء العام ، الناشطون راوا فى التصرف اهانة بالغة وجهتها هيئة الترفيه الى الحجاب والنقاب فى بلاد يدعى حكامها خدمة الاسلام ورعاية المقدسات .

مشهد الرقص الفاضح ليس الا واحدا من عشرات المشاهد المنافية للاداب الخادشة للذوق السليم فى فعاليات موسم الرياض .

فتيات عمدن الى احراق النقاب واخريات ارتمين فى احضان الفنانين وقد خلعن حمالات الصدور ورمينها عليهم فهل هذه ياترى الصورة التى تريد هيئة الترفيه تقديمها امام انظار العالم عن الفتاة السعودية وهل يرغبون ان يراها المجتمع الغربى والعالم ككل بهذا التهتك ؟

ناشطون غاضبون اعتبروا ان هيئة الترفيه لم تكتف بهذا السوء الكبير الذى حدث والمناظر الفاضحة التى ملأت الفضاء وشاهدها الملايين انما حولت مهرجان الالوان الى مهرجان للقبلات الحارة امام مرأى الصغار والكبار وامام مرأى الشرطة المكلفة اصلا بحماية الذوق ورعاية الاداب العامة ومحاربة الانفلات والتفلت .

وغير بعيد عن ذلك استجلبت هيئة الترفيه مئات الفتيات من بلدان اوروبية واسيوية لنشر وتقديم الخدمات الجنسية والفاحشة بعد رفع القيود القانونية والاخلاقية لضبط الخلوة فى الفنادق .

فى هذا السياق الاخلاقى المنحط انتشر مقطع فديو لفتاة روسية تقدم الخدمات الجنسية فى شوارع الرياض فى النهار وعلى قارعة الطريق.

وقد احتج الاحرار فى السعودية من مختلف مناطقها وبمختلف انتماءاتهم ودرجاتهم على هذا السلوك المنافى لكل القيم وانتقدوا هيئة الترفيه واسموها هيئة العهر مما ادى لمطاردتهم والزج بهم فى السجون لكن ما لم يكن فى حسبان زبانية النظام هو تحول هذا الاحتجاج الى ظاهرة شعبية كبرى عمت منصات التواصل الاجتماعى وملات ساحات الفضاء الالكترونى معلنة رفضها التام لسياسات محمد بن سلمان الداعية الى الانحلال الاخلاقى والمحاربة للقيم والموروثات الراسخة فى المجتمع السعودى والاسلامى ككل.