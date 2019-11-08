المالية تؤكد خلو موازنة العام 2020 من أي الضرائب جديدة

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي خلو موازنة العام المالي 2020م من أي ضرائب جديدة، فيما يتم السعي لتوسيع المظلة الضريبية بالوصول لمكلفين جُدد وزيادة الجهد المالي وتخصيص الموارد حسب الأولويات الوطنية التي وصفها بالمتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة.

Advertisements

وكشف الوزير لدى مخاطبته الورشة التنويرية حول موازنة العام 2020م التي ينظمها تجمع مهنيّ وزارة المالية بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن السعي لترتيب الوظائف وتحسين أجور العاملين وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية متكامل.

وأوضح أن الموازنة تنموية و تسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية، ونوه لتضافر الجهود لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة والسعي لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم والاستفادة من مزايا البلاد في مجال القوى العاملة التي تصل نسبة تمثيل الشباب فيها إلى 60% بجانب تنوع الاقتصاد الزراعي والموقع الاستراتيجي للسودان ما يؤهله ليصبح اقتصاد إقليمي يخدم دول الإقليم عبر منظومة موانئ عالمية.

واكد السعي لتأهيل البنى التحتية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق التنافسية والتركيز على القيمة المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)