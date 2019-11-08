عبد الواحد يرحب بإعلان “حمدوك” تسليم “البشير” إلى الجنائية

رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، بتصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تعهد فيها بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لكنه دعا الى “خطوات عملية” لضمان التسليم.

وطالب نور في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، بـ“تحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير”، وقال إن “الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة”.

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وقال “حمدوك” في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، عقب زيارته الى معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور انه “سيسلم البشير إلى الجنائية استجابة لمطالب النازحين”، وأضاف “يجب أن نحقق ما يرضي الضحايا ويجعلهم يشعرون بالعدالة”.

وقال عبد الواحد في البيان إن “تسليم البشير يجب ألا يكون لتهدئة أهل دارفور فحسب بل لأهميته لأهل السودان جميعا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)