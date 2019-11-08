“الجنيه” يواصل التراجع ووزير المالية يتهم (الثورة المضادة)

اتهم وزير المالية إبراهيم البدوي عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في أرتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على مشتروات الدولار والعملات الاجنبية.

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وقال البدوي في تصريحات صحفية بالخرطوم، إن “هنالك عمل تقوم به الثورة المضادة في مشتريات الدولار والعملات الاجنبية بوتيرة عالية ومتسارعة”، وأضاف: “هذه العمليات مرصودة وسيتم التعامل معها بجانب الأسباب الاقتصادية الأخرى”.

وعزا البدوي بحسب صحيفة آخر لحظة، السبب الاقتصادي في ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه، للتمويل التضخمي لبنك السودان لشراء وتأمين السلع الاستراتيجية من الخارج عبر شراء الذهب بموارد غير حقيقية، موضحاً أن الطريقة المتبعة منذ النظام البائد غير مستدامة وغير مرغوبة، ولفت إلى سعيى الحكومة الانتقالية لقطع هذه القناة التي تؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني وإشعال التضخم الانفجاري الذي يؤثر على حياة الناس ومعاشهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)