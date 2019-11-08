التاريخ: 08-نوفمبر-2019
26 مشاهدة
اتهم وزير المالية إبراهيم البدوي عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في أرتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على مشتروات الدولار والعملات الاجنبية.
وقال البدوي في تصريحات صحفية بالخرطوم، إن “هنالك عمل تقوم به الثورة المضادة في مشتريات الدولار والعملات الاجنبية بوتيرة عالية ومتسارعة”، وأضاف: “هذه العمليات مرصودة وسيتم التعامل معها بجانب الأسباب الاقتصادية الأخرى”.
وعزا البدوي بحسب صحيفة آخر لحظة، السبب الاقتصادي في ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه، للتمويل التضخمي لبنك السودان لشراء وتأمين السلع الاستراتيجية من الخارج عبر شراء الذهب بموارد غير حقيقية، موضحاً أن الطريقة المتبعة منذ النظام البائد غير مستدامة وغير مرغوبة، ولفت إلى سعيى الحكومة الانتقالية لقطع هذه القناة التي تؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني وإشعال التضخم الانفجاري الذي يؤثر على حياة الناس ومعاشهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الجنيه” يواصل التراجع ووزير المالية يتهم (الثورة المضادة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.